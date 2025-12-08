Calcio Serie B – l’incornata di Artistico decide il derby ligure: vince 0-1 lo Spezia

Chiavari ( Virtus Entella – Spezia 0-1) –Ancora una volta lui, sempre di testa, per due volte di fila decide i derby liguri, mandando k.o., dopo la Sampdoria, pure la Virtus Entella. Lo Spezia conquista il secondo successo consecutivo ed è un bene per non rimanere attardati in classifica: 14 punti, con dietro Sampdoria e Pescara, agganciando Sudtirol e Mantova, con Bari e Entella a +1 e Carrarese a +2.Inizio subito in salita per gli aquilotti con l’uscita incerta di Mascardi e l’intervento a vuoto di Mateju, comunque il portiere riesce comunque a intercettare il cross diretto a Debenedetti. Una grande occasione per lo Spezia arriva al 14′, ma Colombi dice di no al colpo di testa di Artistico sul cross di Beruatto, poi anche Vlahovic non riesce nel tap-in. I chiavaresi passano avanti al 17′ grazie a Guiu, che approfitta dell’erroraccio di Wisniewski, mette a sedere Mascardi e segna: per fortuna il Var viene annullato perché il giocatore spagnolo aveva toccato col braccio dopo aver ‘ricevuto’ la palla dal polacco.Dopo l’intervallo si inizia senza cambi e al 9′ gli spezzini stanno per passare avanti: Vlahovic sbaglia da due passi il suo colpo di testa. Il braccio largo di Parodi su Artistico al 14′ costa l’espulsione al capitano. Continua comunque la sua pressione la squadra ospite e Donadoni si gioca tutto inserendo Verde e Lapadula. Proprio dal cross del primo, sugli sviluppi di un corner, arriva al 43′ il vantaggio che concretizza Artistico, a segno per la seconda volta consecutiva sempre di testa, sfuggendo a Mezzoni. L’attaccante si leva la maglietta e di becca l’ammonizione.

Virtus Entella – Spezia

Gol: 38′ st Artistico.

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Moretti, Parodi, Portanova; Bariti (30′ st Boccadamo), Dalla Vecchia, Nichetti, Di Mario; Karic, Debenedetti (29′ st Ankeye); Guiu (16′ st Mezzoni). A disp. Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani Fumagalli, Russo, Matteazzi, Benali, Bottaro. All. Chiappella.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Beruatto; Candela (47′ st Vignali), Kouda (24′ st Verde), Bandinelli, Cassata (48′ st Nagy), Aurelio (23′ st Jack); Vlahovic (38′ st Lapadula), Artistico. A disp. Loria, Cistana, Onofri, Soleri, Comotto, Candelari, Hristov. All. Donadoni.

Arbitro: Colombo di Como