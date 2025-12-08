Calcio Serie B – Stop interno del Monza: pareggio con il Sudtirol per 1-1

Monza ( Monza – Sudtirolese 1-1) –Nella quindicesima giornata di Serie BKT il Monza trova il primo bellissimo gol stagionale di Maric, ma il Sudtirol risponde nella ripresa e porta a casa l’1-1.l 4’ fuga di Dany Mota che si invola a destra e calcia: Adamonis respinge. Il Sudtirol è reduce da sei pareggi in sette gare esterne e si difende bene. Al 20’ arriva anche un’occasione per gli ospiti con il cross pericoloso di Casiraghi e la battuta di prima intenzione dell’ex Molina, su cui salva di testa Izzo.A sbloccare una gara complicata ci pensa Maric, che al 32’ confeziona lo splendido gol del 1-0. Carboni crossa da sinistra, il croato controlla e scarica sul secondo palo in acrobazia mandando in delirio l’U-Power Stadium. Grande giocata di Maric, che non segnava con la maglia biancorossa dal 26 novembre 2023 in casa del Cagliari. All’intervallo è avanti il Monza 1-0.Al 72’ Azzi se ne va con la sua classica progressione e serve Petagna che controlla e calcia, trovando una deviazione in corner. L’U-Power Stadium attende il secondo gol del Monza e invece al 76’ arriva a sorpresa il pareggio ospite. La zampata vincente in mischia è del nuovo entrato Odogwu, che corregge in rete il tiro di El Kaouakibi e fa 1-1. Il Monza si tuffa subito in avanti e al 77’ Petagna impegna di testa Adamonis. Bianco si gioca anche la carta Alvarez al 80’. I brianzoli attaccano e vanno vicinissimi al 2-1 al 86’, quando Petagna colpisce un palo clamoroso di testa su cross di Azzi. Bianco inserisce anche Galazzi per il finale. Il Monza assalta e i quattro minuti di recupero iniziano col salvataggio di Adamonis sul destro in scivolata di Colombo. Il Sudtirol si salva e si conferma quasi imbattibile in trasferta, portando a casa l’1-1.Nel prossimo turno il Monza sarà ospite del Venezia, sabato 13 dicembre alle 15.00.

Monza – Sudtirol

Gol: 32′ pt Maric M.; 31′ st Odogwu R. (Südtirol) .

Monza: Thiam D., Izzo A., Delli Carri F., Carboni A., Ciurria P. (dal 42′ st Galazzi N.), Obiang P., Pessina M., Azzi P., Maric M. (dal 24′ st Colombo L.), Balde K. (dal 24′ st Petagna A.), Mota D. (dal 35′ st Alvarez A.). In panchina: Alvarez A., Bakoune A., Brorsson A., Colombo L., Galazzi N., Lucchesi L., Petagna A., Pizzignacco S., Sardo J., Strajnar A. Allenatore: Bianco P..

Sudtirol: Adamonis M., El Kaouakibi H. (dal 36′ st Davi S.), Kofler R., Veseli F., Molina S., Martini J. (dal 21′ st Tait F.), Tronchin S. (dal 43′ st Masiello A.), Casiraghi D. (dal 36′ st Pietrangeli N.), Zedadka K., Merkaj S., Pecorino E. (dal 21′ st Odogwu R.). In panchina: Bordon F., Coulibaly M., Davi F., Davi S., Italeng J., Mallamo A., Mancini D., Masiello A., Odogwu R., Pietrangeli N., Poluzzi G., Tait F. Allenatore: Castori F

Arbitro: Ayroldi di Molfetta