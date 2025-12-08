Calcio Serie C – Decide Sipos: Alcione Milano sconfitto per 1-0 a Lecco

Lecco (Lecco – Alcione Milano 1-0) – Sconfitta in terra lombarda per l’Alcione Milano che è battuta dal Lecco per 1-0 grazie alla rete di Sipos. La partita si apre con ritmi alti e la prima grande occasione è dei padroni di casa, quando al 2’ Bonaiti sfiora il gol scheggiando l’incrocio con un tiro da fuori. L’Alcione prova a costruire palla a terra, ma è ancora il Lecco ad andare vicino al vantaggio: al 35’ Kritta ci prova dalla distanza sfiorando il gol della giornata. Il meritato 1-0 arriva al 41’: cross di Kritta, Sipos anticipa Agazzi e insacca. L’intervallo arriva con i blucelesti in controllo e con gli ospiti costretti al cambio di Lopes per infortunio. Nella ripresa il ritmo cala ma il match resta equilibrato: Chierichetti viene ammonito, poi l’Alcione prova a cambiare l’inerzia inserendo Samele e Rebaudo per Marconi e Olivieri. Il Lecco risponde con Voltan al posto di Mallamo e gestisce il vantaggio senza rinunciare a ripartire. Nel finale gli ospiti aumentano la pressione, ma la difesa Bluceleste regge e porta a casa tre punti pesanti che interrompono il momento negativo e rilanciano la corsa degli uomini di Cusatis.

Lecco – Alcione Milano

Gol: pt 41′ Sipos

Lecco: Furlan, Battistini, Tanco, Romani, Rizzo (22’st Pellegrino), Mallamo (13’st Voltan), Metlika, Bonaiti (29’st Grassini), Kritta, Furrer (21’st Galeandro), Sipos (29’st Ndongue). All.Federico Valente.

Alcione Milano: Agazzi, Chierichetti, Ciappellano, Pirola, Scuderi, Lopes (30’pt Invernizzi), Galli (39’st Lanzi), Olivieri (18’st Rebaudo), Pitou, Morselli, Marconi (18’st Samele). All.Giovanni Cusatis.

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari