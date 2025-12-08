Pallacanestro Serie A- La Virtus è implacabile: Derthona sconfitto 92-77 a Bologna

Bologna ( Virtus Olidata Bologna – Bertram Tortona 92-77) – Dopo la prima sconfitta interna contro Venezia e la sosta delle Nazionali, non arriva la risposta sperata da parte della Bertram Tortona, che cade 92-77 sul campo della Virtus Olidata Bologna campione d’Italia in carica. Alla ricerca dell’immediato riscatto dopo due sconfitte consecutive, la squadra allenata da Fioretti tornerà a giocare davanti ai propri tifosi alla Nova Arena: appuntamento Domenica 14 Dicembre per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari alle 16:30. Solido inizio della Bertram con un parziale di 0-7 che porta i Leoni avanti 11-7 a metà primo quarto. La Virtus trova il pareggio con una tripla sulla sirena di Edwards. Le percentuali dall’arco della Bertram non si sporcano nel secondo quarto con Pecchia e Chapman che aiutano a mantenere il divario sul 28-24 per la squadra di Fioretti. Da lì in poi dominio Virtus con Edwards che sale in cattedra: si va all’intervallo sul 48-35. Continuano le difficoltà per la Bertram nel secondo tempo, la Virtus incrementa il vantaggio sulla 66-49. Gli uomini di Ivanovic non abbassano i ritmi nel finale nonostante l’ampio vantaggio e il tardivo moto d’orgoglio della Bertram non basta.

Virtus Olidata Bologna – Betram Tortona

Parziali: 20-20/48-35/80-57.

Virtus Olidata Bologna: Edwards 13, Parola 3, Niang 14, Smailagic 7, Taylor, Alston 11, Canka, Hackett 4, Morgan 19, Jallow 4, Diouf 15, Akele 12. Coach Ivanovic

Betram Tortona: Vital 14, Hubb 9, Gorham 7, Pecchia 9, Chapman 9, Bellinaso, Tandia, Strautins 9, Baldasso 5, Olejnickzack 12, Bilogha, Risma 3. Coach Fioretti

Arbitri: Grigioni di Roma, Gonella di Genova, Borgo di Vicenza