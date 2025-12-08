Travolti da una mini-valanga: in salvo due escursionisti

Prali (To) – Si è concluso ieri sera un complicato intervento congiunto del Soccorso Alpino e del Servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Prali. Intorno alle 16 una coppia di alpinisti ha chiamato il 112, dicendo di essere stata travolta da una placca nevosa staccatasi mentre percorrevano il canale Nord della Gran Guglia con piccozza e ramponi. Non erano stati sepolti, ma presentavano diversi traumi provocati dal trascinamento verso valle per oltre un centinaio di metri. La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente allertato l’elisoccorso che è decollato con l’unità cinofila, poiché l’incidente era stato provocato da una mini-valanga.Intorno alle 18.30 sono stati raggiunti i malcapitati che si presentavano con una sospetta frattura a una gamba e un politrauma, quello più grave, e svariate contusioni e un principio di ipotermia, l’altro.Inizialmente, intorno alle 20, una tregua del vento ha consentito il recupero al verricello dell’infortunato più grave che è stato condotto in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. Intorno alle 21.30 è stato possibile recuperare il secondo infortunato che era stato trasportato dai soccorritori fino a Pian Littorio dove l’elicottero ha potuto operare con maggiore facilità. Anche lui è stato ospedalizzato in condizioni di ipotermia.