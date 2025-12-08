Urla e botte: giallo sulla moglie maltrattata

Vanchiglia (To) – La telefonata al 112 quando era da poco passata l’una di notte. Sul posto, in zona Vanchiglia, sono sopraggiunte due volanti della polizia, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Corso Regina Margherita e all’ambulanza. Pompieri e polizia si sono incamminati sulle scale e hanno raggiunto l’appartamento situato al terzo piano di un palazzo in Via Buniva. Dove poco prima c’era stata una brusca lite tra ,marito e moglie, entrambi italiani. Quando gli agenti e i vigili del fuoco sono entrati la donna, 46 anni, era distesa a terra, con fortissimi dolori al braccio destro e con un livido sotto un occhio. Immediatamente è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, in codice verde. I poliziotti stanno effettuando gli accertamenti del caso per capire se si tratta di una caduta accidentale o di un altereco tra marito e moglie