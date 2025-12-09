Incendio in una palazzina: due persone intubate e altre ferite

Torino – L’incendio è scoppiato a Torino, in via Leini 77, all’interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani. L’intero stabile è stato evacuato. Due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario per ustioni. Sul posto sono impegnate cinque squadre dei vigili del fuoco, per un totale di 16 unità, che hanno provveduto ad estinguere e confinare le fiamme. Le operazioni proseguono con la messa in sicurezza dell’area e le analisi delle cause dell’incendio. Le due persone ferite sono una donna di 55 anni e un ragazzo di 25. Hanno riportato ustioni sul volto sugli arti e sono state trasportate all’ospedale San Giovanni Bosco, poi intubate. A quanto si apprende verranno poi trasferite al Cto. Le squadre delle altre ambulanze sul posto stanno invece valutando le condizioni di altre persone che hanno inalato fumo, tra loro ci sono anche bambini.