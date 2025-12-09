Motociclista muore dopo lo schianto contro una sbarra

Lusigliè (To) – Un giovane motociclista ha perso la vita nella serata di ieri, Lunedì 8 Dicembre, a Lusigliè. l’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 41 intorno alle ore 20, in un tratto sterrato nella periferia del paese. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, nato 1999, stava percorrendo un tratto di strada non asfaltato, quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro una sbarra. L’urto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 Azienda Zero, con ambulanze partite da San Giorgio Canavese e Castellamonte. La equipe sanitarie hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il giovane è deceduto sul posto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica.