Precipita da 10 metri in una fabbrica abbandonata di Mirafiori: è grave

Torino – E’ precipitato da 10 metri di altezza, cadendo dal tetto di una fabbrica abbandonata in strada Castello di Mirafiori, a Torino: è successo nella serata di ieri all’interno dell’area della ex Tecumseh, fabbrica abbandonata dal 2006 all’incrocio con strada delle Cacce. E ora un ragazzo di 24 anni, che stava esplorando il capannone con amici, è in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino. Il ragazzo si è salvato per miracolo: la sua caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno che gli hanno salvato la vita. Era assieme a degli amici, che hanno subito dato l’allarme. Il giovane era vigile quando è arrivata la squadra di soccorso del 118 Azienda Zero, che ha valutato le sue condizioni e lo a trasportato in ospedale in codice rosso. Sull’accaduto indaga la Squadra volante della Polizia di Stato, accorsa con le pattuglie subito dopo l’accaduto.