Trovato un morto nel parco di via Solari: da accertare le cause della morte

Milano – Un uomo di 55 anni, originario dello Sri Lanka e senza fissa dimora, è stato trovato morto questa mattina, poco prima delle 8 nel parco di via Solari, a Milano. Il corpo è stato individuato vicino ad una panchina all’altezza del civico 5 da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da primi rilievi non risultano segni di violenza sul corpo dell’uomo, escludendo al momento un’ipotesi di aggressione o di evento traumatico. Non è escluso che a causare la morte sia stato il freddo delle ultime ore. Saranno ulteriori accertamenti a chiarire le cause esatte del decesso,mentre prosegue il lavoro delle forze dell’ordine per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo e informare eventuali contatti o conoscenti.