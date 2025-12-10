Calcio Champions League – L’inter ko contro il Liverpool: decide un rigore nel finale

Milano ( Inter – Liverpool 0-1) – Nella sesta giornata della League Phase di Champions League l’Inter cade 1-0 a San Siro contro il Liverpool. Dopo un buon avvio degli inglesi e tanta sfortuna dei Nerazzurri, costretti a due cambi in 30′ con Calhanoglu e Acerbi messi ko da un problema muscolare, i Reds trovano il vantaggio al 32′ con Konaté, ma il VAR nega la gioia agli uomini di Slot per il tocco di Ekitiké di mano. Occasione che sveglia i Nerazzurri che nel giro di pochi minuti sfiorano la rete con Barella e Lautaro, con Alisson che si salva. Nella ripresa l’Inter costruisce tanto, ma i Reds chiudono bene cercando di sfruttare le occasioni in contropiede. La svolta arriva all’88’, con la trattenuta di Bastoni su Wirtz giudicata fallosa in area e col VAR che richiama Zwayer per assegnare il tiro dal dischetto che Szoboszlai sfrutta a pieno per il vantaggio degli inglesi. Seconda sconfitta di fila per i Nerazzurri che vengono agganciati a quota 12 al quinto posto dal Liverpool.

Inter – Liverpool

Gol: 43′ st rig. Szoboszlai

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31′ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11′ Zielinski), Mkhitaryan (37′ st Sucic), Dimarco (37′ st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram (37′ st Bonny).In panchina: Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Diouf, Cocchi, Esposito. Allenatore: Chivu

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez (23′ st Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Ekitiké; Isak (23′ st Wirtz). In panchina: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Lucky.Allenatore: Slot.

Arbitro: Zwayer (Germania)