Calcio Champions League – Vittoria in rimonta per la Dea sul Chelsea: finisce 2-1

Bergamo ( Atalanta – Chelsea 2-1) –È un martedì sera dolcissimo per l’Atalanta in Champions League. La Dea di Raffaele Palladino vince infatti in rimonta nella 6ª giornata della League Phase, ribaltando 2-1 il Chelsea di Enzo Maresca. Joao Pedro apre le marcature per i Blues al 25’, ma Scamacca pareggia i conti al 55’ e De Ketelaere regala i tre punti ai bergamaschi all’83’: l’Atalanta sale così a 13 punti. Da valutare le condizioni di Bellanova, fermato da un infortunio al 17’. Il Chelsea tira un sospiro di sollievo e al 25’ sale sull’1-0: a colpire è Joao Pedro, sul cross dalla sinistra di Reece James, con il Var che convalida la rete dopo l’iniziale annullamento da parte dell’arbitro per fuorigioco. Nonostante un primo tempo ben giocato, all’intervallo la Dea si ritrova quindi in svantaggio di un gol e inizio ripresa rischia di subire pure il raddoppio, mentre Lookman si vede annullare una rete per fuorigioco al 53’. A segnare l’1-1 è allora Scamacca, su assist di De Ketelaere al 55’, con l’attaccante italiano che impegna poi Sanchez pure al 62’: Djimsiti non trova il tempo per il tap-in vincente. È invece impeccabile De Ketelaere all’83’, siglando il 2-1 che fa impazzire di gioia il pubblico bergamasco. Carnesecchi nega quindi il pari a Garnacho al 90’ e a Joao Pedro nel recupero, permettendo all’Atalanta di completare l’impresa. La Dea sale infatti a 13 punti, lasciando il Chelsea a 10.

Atalanta – Chelsea

Gol: 25’ Joao Pedro , 10’ st Scamacca , 38’ st De Ketelaere

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Kossounou 5,5, Djimsiti 5,5, Kolasinac 6,5 (26’ st Ahanor 6); Bellanova 6 (17’ Zappacosta 5,5), De Roon 6, Ederson 6,5 (42’ st Pasalic sv), Bernasconi 6; De Ketelaere 8, Scamacca 7,5 (27’ st Krstovic 6), Lookman 7 (42’ st Musah sv). In panchina: Sportiello, Scalvini, Hien, Zalewski, Brescianini, Samardzic, Maldini. All.: Palladino

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez 6; Acheampong 6,5, Chalobah 6,5 [1’ st Fofana 6 (31’ st Adarabioyo 5,5)], Badiashile 5,5, Cucurella 6,5; James 6,5, Caicedo 5; Pedro Neto 6, Enzo Fernandez 5 (21’ st Gusto 6), Gittens 6; Joao Pedro 6,5 (21’ st Garnacho 6). A disp.: Jorgensen, Merrick, Hato, Andrey Santos, Buonanotte, George, Estevao, Guiu. All.: Maresca

Arbitro: Hernandez A.