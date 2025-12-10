Condannato il poliziotto picchiato mentre chiedeva droga ai pusher

Torino –Un anno e nove mesi di carcere e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con la pena sospesa per la condizionale.I fatti risalgono ad agosto 2022, quando l’imputato era in servizio alla squadra mobile. Dopo aver trascorso una serata di festa con un’altra persona, probabilmente assumendo grandi quantità di alcol, avrebbe fatto amicizia con un tossicodipendente, che sarebbe salito con lui in macchina. A questo punto, i due avrebbero iniziato a cercare della droga.Nel quartiere di San Salvario, il poliziotto e il tossicodipendente appena conosciuto avrebbero incontrato degli spacciatori. Da qui, la scansione dei fatti è piuttosto confusa. Sembra che l’agente abbia avvicinato i pusher con l’obiettivo di acquistare da loro delle sostanze e rivenderle al nuovo conoscente.Insospettiti dall’atteggiamento dello strano cliente, gli spacciatori lo hanno aggredito. A questo punto, l’uomo si è ritrovato ferito e ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria e ai carabinieri, che a loro volta hanno maturato grandi sospetti.