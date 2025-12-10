Pedone investito in Piazza Leonardo Da Vinci: è gravissimo

Albaro (Ge) – Un altro gravissimo incidente stradale ieri, Martedì 9 Dicembre, dopo quello a Genova del bambino di 12 anni travolto da una ambulanza mentre andava a scuola. E’ successo poco prima delle 18 ad Albaro in Piazza Da Vinci, nei pressi di via Boselli, in direzione centro. Un uomo di 79 anni è stato investito sulle strisce da un auto che si è allontanata senza prestare soccorso, venendo sbalzato di qualche metro sull’asfalto. Una secondo vettura, sopraggiunta poco dopo, non ha visto il corpo a terra e lo ha investito una secondo volta, facendolo rimanere incastrato in posizione prona sotto il mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che con l’ausilio degli attrezzi idraulici e del divaricatore hanno sollevato la vettura per permettere ai soccorritori di estrarlo e caricarlo a bordo per iniziare la stabilizzazione.L’uomo ha riportato politraumi incluso quello facciale, pneumotorace e sospetta frattura al bacino. È stato intubato e ospedalizzato in codice rosso dopo circa un’ora di operazioni sul posto. La conducente 76enne, inizialmente sotto shock, non ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto la sezione infortunistica della polizia locale e le pattuglie territoriali.