Auto dei Carabinieri si ribalta dopo inseguimento

Quattordio (Al) – Verso le 10 si è verificato un incidente a Quattordio, all’uscita dal casello. In base alle prime informazioni sarebbe coinvolta anche un’auto dei Carabinieri. Sul posto l’automedica del 118, un mezzo di soccorso di base di Felizzano e i Vigili del Fuoco.In base alle ultime informazioni il mezzo dei Carabinieri di Voghera si è ribaltato durante un inseguimento. I militari coinvolti non sono per fortuna in gravi condizioni. I militari di Voghera, a bordo della Gazzella, erano impegnati in un inseguimento e a un certo punto, per ragioni da chiarire, hanno perso il controllo del veicolo che si è ribaltato.