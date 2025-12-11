Calcio Coppa Italia Eccellenza -Passa il turno l’Alessandria: 0-0 a Canelli contro la Pro Villafranca

Canelli ( Pro Villafranca – Alessandria 0-0) – L’Alessandria continua a correre. Sul neutro dello stadio “Sardi” di Canelli, i grigi pareggiano 0-0 contro una Pro Villafranca tenace e brillante, difendono il 2-1 dell’andata e conquistano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Un risultato pesante, che porta la squadra di Alberto Merlo a un passo dal chiudere l’anno solare con il sogno della finalissima ancora apertissimo. L’Alessandria, più accorta che brillante, ha sofferto ma ha saputo resistere nei momenti chiave. La chance più nitida per i grigi arriva nella ripresa, quando una punizione di Grandoni si stampa sulla traversa a portiere battuto. Nel finale, con gli ingressi di Piana, Picone e Cociobanu, i grigi gestiscono con ordine e accompagnano la gara verso lo 0-0 che vale la qualificazione. La Pro Villafranca esce a testa alta, dopo aver giocato con coraggio e intensità, confermando il grande momento di forma. Ma l’Alessandria si conferma squadra matura, solida, capace di soffrire senza perdere equilibrio: un marchio ormai riconoscibile della gestione Merlo.Ora la semifinale, con l’obiettivo sempre più chiaro: provare a centrare il double campionato–coppa che, fino a pochi mesi fa, sembrava solo un sogno lontano. I grigi ci sono, eccome se ci sono. Tra campionato e coppa, l’Alessandria continua a costruire una stagione che profuma d’impresa.

Pro Villafranca – Alessandria

Pro Villafranca: Cecchetto; Espinoza (1’st Neri), Fasano (32’st Brusa), Derelitto, Di Savino (K), Venturello (VK), Silvestri (16’st Rosso), Idahosa, Tine (32’st Andrione), Bacco, Kankam. In panchina .: Ichou, Caglioti. All.: Bosticco

Alessandria: Menino; Morganti, Cesaretti (VK), Nicco (K), Grandoni (28’st Picone), Boveri, Cargiolli (48’st Cociobanu), Cirio, Ventre (20’st Piana), Camara, Nani. In panchina.: Colla, Tos, Diop, Robbia, Costanzo, Merlo. All.: Merlo

Arbitro: Cavaliere di Torino