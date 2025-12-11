Calcio Coppa Italia Serie C – Niente semifinale storica per la Pro: al Piola passa il Latina

Vercelli ( Pro Vercelli – Latina 0-1) – Una Pro Vercelli insolitamente priva di idee e guizzi offensive stecca l’appuntamento con la storia nella Coppa Italia di Serie C perdendo a sorpresa 0-1 in casa contro il Latina, diciassettesimo nel girone C. Ad accedere in semifinale sono quindi i pontini di mister Gennaro Volpe. Una squadra che, ancor più del Renate in campionato, ha badato a ostruire e a picchiare duro sulle caviglie delle Bianche Casacche, apparse senza ossigeno in costruzione fino a quando El Bouchataoui non è entrato in scena, dalla panchina, all’ora di gioco. Male un po’ tutti, a sorpresa, in un match deciso a inizio ripresa da Joseph Ansah Ekuban (fratello minore dell’attaccante del Genoa Caleb) insacca sotto il braccio di un colpevole Livieri (entrato al 18′ dopo l’infortunio di Passador dopo uno scontro con lo stesso Ekuban) su intuzione in contropiede di Parigi, a sua volta servito lungo da De Ciancio. Sterile la reazione dei Leoni, che si riassume in una potente conclusione dal vertice dell’area di Asane Sow, respinta dal portiere ex di turno Mastrantonio. Nel finale, la Pro Vercelli reclama un rigore per un evidente tocco in area col braccio della retroguardia pontina sulla conclusione ravvicinata di Ronchi. Un episodio che avrebbe portato sicuaramente al penalty in caso di presenza di VAR e FVS, assenti in Coppa Italia di Serie C. Finisce 0-1.

Pro Vercelli – Latina

Gol: st 9′ J.A. Ekuban

Pro Vercelli (4-3-3): Passador (18′ pt Livieri); Piran, Clemente, Marchetti, Pino; Burruano (31′ st Haoudi), Ronchi (31′ st Mallahi), Huiberts (15′ st O. Sow); J.G. Akpa Akpro, Comi (15′ st El Bouchataoui), A. Sow. A disp. Rosin, Coccolo, Coppola, Tarantola, Carosso, Zacchera, Anton. All. Santoni.

Latina (3-4-2-1): Mastrantonio; Dutu, Calabrese, Marenco; Porro (46′ st Vona), De Ciancio, Pellitteri (44′ st Regonesi), Pace (44′ st Scravaglieri); Quieto (14′ st Riccardi), J.A. Ekuban; Parigi (14′ st Gagliano). A disp. Giora, Iosa, Catasus Lazcano, Di Giovannantonio, Fasan, Hergheligiu, Farneti, De Marchi, Pannitteri. All. Volpe.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo.