incendio in casa: coppia di anziani in salvo

Oleggio (To) – Momenti di grande paura ieri mattina, poco prima di mezzogiorno nel centro storico di Oleggio, dove un incendio è divampato in un’abitazione.La casa, appartenente a una coppia di anziani, è stata rapidamente avvolta dal fumo e dalle fiamme, spingendo i residenti della zona a dare immediatamente l’allarme. L’ottantenne proprietario dell’abitazione è stato trasportato in ambulanza all’ospedale per accertamenti: molto spaventato, non avrebbe riportato gravi conseguenze. La moglie è stata invece assistita da vicini e amici, accorsi per offrire sostegno in attesa dei soccorsi. I figli della coppia si trovano all’estero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Oleggio insieme ai colleghi del comando provinciale di Novara. Le operazioni sono risultate particolarmente difficoltose a causa delle strette vie del centro, che hanno reso complesse le manovre dei mezzi di intervento. Per consentire il lavoro in sicurezza, il traffico nelle vie adiacenti è stato temporaneamente bloccato.