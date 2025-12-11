Pallacanestro Serie A2- Urania Milano sconfitta a Cividale: hanno la meglio i padroni di casa

Cividale del Ciurli ( Cividale – Urania Milano 78-65) – Wegreenit Urania Milano sconfitta a Cividale dopo una gara sempre di rincorsa, 78-65. Wildcats che trovano un solo lampo ad inizio ripresa, uno scatenato Ferrari (36 punti) fa scappare via definitivamente la Gesteco, Taylor il top scorer tra i milanesi a quota 23. Dopo un avvio equilibrato il primo mini strappo è dei padroni di casa, primo acuto di Mastellari con libero, 13-6. Prova a reagire la Wegreenit sull’asse Taylor-Cavallero, un jumper di Gentile riporta i Wildcats a meno 1, 13-12. Finale di quarto favorevole ai friulani, Mastellari e Ferrari lasciano 9 punti di vantaggio alla Gesteco alla prima sirena, 21-12. Un tecnico assegnato a coach Cardani, su sacrosanta protesta per un fallo non fischiato a Gentile, regala nuova inerzia ai friulani, Ferrari scarta il cadeau natalizio e timbra il più 10, 32-22. Scivola a meno 13 Milano soffrendo a rimbalzo la potenza di Freeman e compagni, Taylor riporta gli ospiti a meno 8 a metà gara, 37-29. Buona partenza dei Wildcats dopo la pausa lunga, la Wegreenit è ad un solo possesso dopo il siluro di Amato in transizione, 38-36. Il capitano rossoblu stecca il sorpasso, è Berti il fattore nuovo che ridona ossigeno alla Gesteco, suoi i rimbalzi d’attacco che valgono il più 8 timbrato da Ferrari, 46-38. I raddoppi sistematici su Gentile e Taylor spengono l’attacco rossoblu, ci prova con la grinta di Sabatini la truppa di coach Cardani, 56-45 il parziale alla penultima sirena. Le pessime percentuali dall’arco penalizzano Urania, Cividale prova a gestire il vantaggio sfruttando i centimetri di Berti e la versatilità di Ferrari, 65-49. Cerca di aumentare la pressione difensiva la Wegreenit, un Ferrari inarrestabile spegne i tentativi di rimonta milanese, dell’ala zzurra la tripla della staffa, 72-56.

Cividale – Urania Milano

Parziali: 21-12/ 16-17/19-16/22-20

Cividale: Francesco Ferrari 36 (9/12, 5/5), Martino Mastellari 14 (5/8, 1/3), Leonardo Marangon 10 (0/4, 2/3), Matteo Berti 8 (2/2, 0/0), Deshawn Freeman 4 (2/9, 0/0), Eugenio Rota 3 (0/0, 0/2), Lucio Redivo 2 (1/3, 0/3), Luca Cesana 1 (0/1, 0/3), Alessandro Ferrari 0 (0/1, 0/0), Giacomo Brizzi 0 (0/0, 0/0), Filip Pejovic 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0). Coach Pillastrini

Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 23 (6/11, 2/3), Roko Rogic 9 (2/3, 1/2), Andrea Amato 8 (1/1, 2/6), Alessandro Gentile 8 (4/10, 0/0), Matteo Cavallero 6 (1/3, 0/2), Ursulo D’almeida 4 (2/6, 0/2), Alessandro Morgillo 4 (2/3, 0/0), Gherardo Sabatini 3 (1/1, 0/3), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani