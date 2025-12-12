Calcio Serie B – Se la gioca alla pari la Samp: vincono però i Rosanero

Palermo ( Palermo – Sampdoria 1-0) –Una Sampdoria combattiva cede il passo al Palermo, pagando molto cara una delle poche incertezze nell’arco dei novanta minuti più recupero. La formazione di Inzaghi, superiore sul piano tecnico, capitalizza al massimo un contropiede veloce sull’asse Palumbo-Le Douaron, poi gestisce la reazione Blucerchiata e si salva al 38′ su un’incornata di Coda che sfiora il palo. Nella ripresa la Samp fa la partita e tiene palla, poche però le occasioni create, una subito con Benedetti, respinta decisiva di Joronen, una nel finale con Pedrola, con la palla calciata alta dopo un bello spunto personale. Finisce 1-0, ancora una trasferta amara, pur con qualche rimpianto per aver giocato alla pari contro una delle corazzate del campionato.
Palermo – Sampdoria
Gol: pt 28′ Le Douaron
Palermo (3-4-2-1): Joronen ; Bereszynski (72′ Peda ), Bani , Ceccaroni ; Pierozzi (46′ Diakité ), Segre (83′ Giovane ), Ranocchia (72′ Blin ), Augello ; Palumbo (65′ Gomes ), Le Douaron ; Pohjanpalo . All. Inzaghi.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti ; Venuti (91′ Giordano ), Abildgaard , Hadzikadunic ; Depaoli , Henderson , Conti (56′ Barak ), Benedetti (56′ Cherubini ), Ioannou (67′ Ricci ); Pafundi (67′ Pedrola ); Coda . All. Gregucci.
Arbitro: Pezzuto di Lecce.