Calcio Serie C – Non si fanno male Juventus U23 e Pianese: finisce 0-0

Alessandria ( Juventus U23 – Pianese 0-0) – Pari e patta tra Juventus Next Gen e Pianese in occasione della diciottesima giornata del Girone B di Serie C; ad Alessandria termina 0-0 il match tra i bianconeri e la formazione toscana. Una gara avara di emozioni che permette, però, alla squadra di Massimo Brambilla di portare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. La Juventus ha in mano il pallino del gioco per larghi tratti del primo tempo, ma non riesce a incidere come vorrebbe. Di Mazur, poco prima della mezz’ora, e di Savio in pieno recupero le situazioni più pericolose costruite dai bianconeri e disinnescate dall’estremo difensore dei toscani che, di contro, mantengono per tutto l’arco della prima frazione un blocco basso compatto a difesa della porta di Filippis e si affacciano con pericolosità dalle parti di Mangiapoco soltanto con un calcio piazzato insidioso battuto da Sodero fuori di poco. Zero a zero, dunque, all’intervallo. Il copione di inizio ripresa non si discosta da quello visto in precedenza: i bianconeri hanno dalla loro il possesso palla, la Pianese continua a difendersi con ordine e a giocare di ripartenza e proprio da una ripartenza la squadra dell’ex bianconero Alessandro Birindelli guadagna un prezioso calcio di rigore, successivamente revocato dal direttore di gara dopo la richiesta di revisione da parte della Next Gen. Al “Giuseppe Moccagatta” il match finisce 0-0.

Juventus U23 – Pianese

Juventus U23: Mangiapoco S., Turicchia R., Gil J., Pedro Felipe, Savio F. (dal 17′ st Amaradio L.), Mazur P. (dal 31′ st Owusu A.), Faticanti G., Rouhi J. (dal 17′ st Puczka D.), Deme S. (dal 31′ st Okoro A.), Anghele L. (dal 43′ st Cudrig N.), Guerra S..In panchina: Amaradio L., Bassino A., Brugarello M., Crapisto F., Cudrig N., Martinez B., Nava S., Ngana V., Okoro A., Owusu A., Pagnucco F., Perotti C., Puczka D., Scaglia F., Vacca A.All. Brambilla

Pianese: Filippis E., Masetti L. (dal 43′ st Balde M.), Ercolani L., Gorelli M., Chesti F., Simeoni L., Bertini M., Sussi C. (dal 28′ st Amey W.), Tirelli M. (dal 43′ st Martey C.), Sodero A. (dal 17′ st Puletto F.), Bellini L. (dal 28′ st Fabrizi L.). In panchina: Amey W., Balde M., Bertini T., Bigiarini D., Fabrizi L., Martey C., Peli L., Porciatti F., Puletto F.All. Birindelli

Arbitro: Colelli di Ostia Lido