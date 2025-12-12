Cane sfugge al padrone e corre in strada: investito da un motociclista portato in ospedale

Albaro (Ge) – Ancora un incidente sulle strade di Albaro. Questa volta un motociclista si è visto improvvisamente attraversare la strada da un cane e, per evitare di investirlo, è caduto a terra. Così il centauro, 25 anni, è finito in ospedale.Il fatto è accaduto mercoledì verso le 17,30 in via De Gaspari, all’altezza della farmacia San Giorgio, un cane nel tentativo di inseguire un gatto è sfuggito al controllo del suo padrone, un uomo di 60 anni con cui era a passeggio sul marciapiede.Il cane è improvvisamente corso in strada proprio mentre arrivava il motociclista che, per schivarlo, è rovinato a terra riportando traumi a gamba, spalla e gomito.Sul posto la Croce Bianca Genovese e la polizia locale: il ragazzo è stato spinalizzato e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. La fidanzata, passeggera del mezzo, ha rifiutato le cure. L’animale non è rimasto ferito.