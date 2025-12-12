Carabinieri a cavallo contro lo spaccio nei boschi del Biellese

Biella (Ansa) – Carabinieri a cavallo nel Biellese contro lo spaccio di droga nei boschi. I militari a cavallo del 4° Reggimento di Roma, messi a disposizione dal Comando generale dell’Arma, hanno perlustrato la zona della Baraggia Biellese tra Cossato e Gifflenga. Sono stati individuati vari bivacchi improvvisati creati dagli spacciatori, che verranno rimossi a cura dei vari Comuni, oltre a svolgere una forte azione di deterrenza, come constatato dal drastico calo di movimento di autovetture sospette di potenziali clienti notate nelle zone.