Incidente nello svincolo della tangenziale a Moncalieri: lunghe code in uscita

Torino –Caos nella serata di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, in tangenziale sud a causa di un incidente avvenuto all’interno dello svincolo Statale 20, sul territorio comunale di Moncalieri. Si è trattato di un tamponamento a catena fra tre auto che ha provocato un ferito non grave trasportato all’ospedale Cto di Torino in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero. Vista la particolare posizione dei veicoli e la necessità di eseguire i rilievi, però, si sono formate lunghe code in particolare per i mezzi in uscita, con ripercussioni anche sulla circolazione nelle due direzioni. Oltre ai sanitari sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che appunto hanno eseguito i rilievi, e gli ausiliari Itp, che si sono occupati della viabilità.