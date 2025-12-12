Ladro rompe la finestra con un mattone ed entra in casa, anziano lo costringe a fuggire

Torino – Si è arrampicato sulla facciata del palazzo, ha rotto il vetro della porta-finestra con un mattone ed è fuggito quando si è accorto che la casa non era vuota. Così, martedì 9 dicembre, un malvivente ha tentato di rubare nell’alloggio di un anziano torinese che abita in via Boccherini. È successo all’ora di cena.L’uomo, arrivato sul balcone dell’appartamento che voleva svaligiare, prima ha sollevato la tapparella, poi ha colpito il vetro con un mattone, creando una fessura di circa 25 centimetri, che gli è stata sufficiente per entrare. Non aveva fatto i conti con il proprietario di casa (86 anni), che si è accorto di tutto. Tra lui e il ladro è nata una breve colluttazione, in cui l’anziano ha subito alcune ferite non gravi. Rapidamente, il malvivente ha poi lasciato l’appartamento a mani vuote. Al momento, nonostante le ricerche della polizia, risulta ancora in fuga.