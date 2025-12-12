Pallacanestro Eurolega – Vittoria per l’Olimpia contro i greci del Panathinaikos

Milano ( Olimpia Milano – Panathinaikos 96-89) – Nel quindicesimo turno di Eurolega di basket l’Olimpia Milano centra l’ottavo successo: tra le mura casalinghe dell’Unipol Forum i biancorossi stendono il Panathinaikos 96-89, facendo registrare il sesto ko della formazione greca. L’Armani prende il largo già a fine primo tempo (54-44), trascinata da un sontuoso Brooks: 26 punti totali di cui 20 nei primi due periodi, con un super 8/14 da tre punti. Agli ospiti non bastano i 19 di Sloukas.. I greci partono meglio nel primo periodo, mettendo il muso avanti sul 26-21 grazie ad un ottimo Sloukas. Nel secondo quarto arriva il piccolo grande capolavoro dell’Armani: 33 punti segnati e solo 18 subiti, nel segno di uno straordinario Brooks. Per Armoni quattro triple consecutive nel giro di pochissimi minuti, una furia che gli permette di chiudere il primo tempo con 20 punti segnati . I padroni di casa conducono 54-44 alla pausa lunga, e al rientro in campo le cose migliorano: Shields, LeDay e Booker trovano la via del canestro con continuità, per arrivare all’80-59 a seicento secondi dalla fine. Nel quarto finale Sloukas e Nunn sono gli ultimi a mollare tra le file degli ospiti che però devono arrendersi sul 96-89 alla sirena.

Olimpia Milano – Panathinaikos

Parziali: 21-26/54-44/ 80-59/96-89

EA7 Milano: Ellis 8, Ceccato ne, Booker 7, Bolmaro 2,Brooks 26, Leday 15, Ricci 8, Guduric 7, Shields 13, Nebo 10, Dunston ne. Coach Poeta.

Panathinaikos: Shorts 11, Sloukas 19, Rogkavopoulos 0, Samodurov 0, Grant 11, Nunn 17, Toliopoulos ne, Faried 10, Grigonis 0, Hernangomez 13, Mitoglou 4, Yurtseven 4. Coach Ataman.