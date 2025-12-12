Scappano in Autostrada fino a Felizzano: presi dopo aver abbandonato l’auto

Quattordio (AL) – Rapidamente presi i due uomini che. a Casteggio, avevano iniziato una fuga con una Gazzella del nucleo Radiomobile della compagnia di Voghera. I sospetti, al momento del controllo, hanno accelerato imboccando la tangenziale di Voghera che ha prodotto la rocambolesca corsa in Autostrada, fino al casello dell’Autostrada A21, dove i fuggitivi hanno svoltato in direzione Torino. La situazione è degenerata all’uscita di Felizzano, dove i due, hanno scagliato dal finestrino un piccone che ha colpito la Gazzella. L’impatto ha fatto perdere all’autista il controllo dell’autoradio, che è uscita di strada, ribaltandosi. I due Carabinieri a bordo, soccorsi e trasportati d’urgenza all’ Ospedale di Alessandria per le cure del caso, sono in condizioni non gravi.I due, sentendosi braccati, hanno abbandonato la propria autovettura e hanno tentato la fuga a piedi, finendo però per essere bloccatidai Carabinieri. Condotti in caserma per gli approfondimenti investigativi, i due soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri di Alessandria e Voghera e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, condotti in carcere. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per chiarire le ragioni del tentativo di eludere il controllo e della fuga da cui sono scaturiti il rocambolesco inseguimento e l’arresto.