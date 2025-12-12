Sparatoria all’alba a Milano: vigilante reagisce dopo una rapina e tira fuori una pistola

Milano – Sparatoria all’alba di venerdì a Milano. Una guardia giurata, vittima di una rapina, ha sparato vari colpi di pistola, senza ferire nessuno.L’episodio è avvenuto poco prima delle 6, tra via Martino Bassi e via Lovere, zona Qt8. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per fare i rilievi e sentire la versione del testimone. Era arrivata anche un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che poi è rientrata senza pazienti.Il vigilante ha riferito che un uomo di apparenti origini nordafricane lo ha minacciato con una bottiglia di vetro rotta e lo ha rapinato del telefono cellulare. Lui lo avrebbe rincorso e poi avrebbe sparato, non si sa per spaventarlo, in aria, o se ad altezza d’uomo, con l’intenzione di colpirlo. La scena è avvenuta vicino a scuola e al noto ostello del Qt8. Sul posto sono intervenute sei volanti di polizia e un furgone della scientifica. L’area è stata delimitata con il nastro per permettere i rilievi. A terra erano evidenti i bossoli dell’arma da fuoco del vigilante. Le indagini proseguono per accertare la dinamica esatta dell’accaduto.