Anziano sfonda con l’auto la parete di un garage: resta sospeso a 8 metri

Milano – Un uomo di 84 anni ha sfondato con l’auto la vetrata di un edificio ed è rimasto sospeso a otto metri d’altezza. È successo a Milano, in un’autorimessa di via Giacomo Zanella. A causa di una manovra sbagliata mentre usciva dal garage, l’uomo ha distrutto il muretto vetrato al primo piano della struttura, rimanendo in bilico a bordo della vettura a un’altezza di circa otto metri per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco, hanno prestato soccorso all’uomo . Dopo aver estratto l’uomo dall’abitacolo, visibilmente scosso e in stato di choc, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, per pochi altri centimetri la vettura sarebbe potuta precipitare. L’anziano è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Milano.