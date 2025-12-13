Calcio Serie A – Vlasic torna a far vincere i granata: battuta la Cremonese

Torino ( Torino – Cremonese 1-0) – ll Torino torna alla vittoria in Serie A e lo fa grazie all’1-0 in casa contro la Cremonese. A decidere la sfida, al 27′, è il sinistro al volo di Vlasic su assist di Zapata. Inutile, nella ripresa, l’ingresso dell’ex Sanabria per i grigiorossi. Con questo successo, i granata di Baroni tornano a sorridere come non capitava dal 26 ottobre, giorno del 2-1 al Genoa: e ora i punti sono 17, tre in meno della formazione di Nicola.I padroni di casa passano in vantaggio al 27′: Zapata riceve spalle alla porta e riesce a fare da sponda per Vlasic, che al volo di sinistro buca Audero sul primo palo. I grigiorossi provano a rispondere meno di tre minuti dopo con la solita rovesciata di Bonazzoli, ma Paleari si distende sulla sua destra e respinge, così al primo tempo è 1-0 per i piemontesi. Nella ripresa, Ismajli va vicino al raddoppio, fermato però dal portiere di Nicola, che poco dopo inserisce Zerbin per Bondo. Ci pensa però ancora Adams col destro a giro a tentare di chiudere la partita, ma ancora Audero respinge. Subito dopo, un altro dei nuovi ingressi in campo, Moumbagna, conclude altissimo da pochi passi. Sembra finita, ma al 99′ un episodio importante: tocco di mano in area di Simeone, recuperato da Baroni, ma niente rigore, con il Var che fa check ma poi non manda nemmeno al monitor Marinelli che dunque sancisce la vittoria del Torino.

Torino – Cremonese

Gol: 27′ Vlasic

Torino (3-5-2): Paleari ; Ismajli , Maripàn , Coco ; Pedersen , Vlasic , Asllani (46′ st Ilkhan ), Gineitis (19′ st Casadei ), Lazaro (46′ st Biraghi ); Zapata (9′ st Simeone ), Adams (38′ st Ngonge ). In panchina.: Popa, Israel, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Tamèze, Aboukhlal, Njie. All.: Baroni

Cremonese (3-5-2): Audero ; Terracciano , Baschirotto , Ceccherini ; Barbieri (18′ st Floriani ), Payero , Bondo (7′ st Zerbin ), Vandeputte (32′ st Vazquez ), Pezzella (18′ st Sanabria ); Bonazzoli (32′ st Moumbagna ), Vardy . In penche a.: Silvestri, Nava, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola

Arbitro: Marinelli