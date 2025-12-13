Calcio Serie A – Decide la doppietta di Scamacca: la Dea vince 2-1

Bergamo ( Atalanta – Cagliari 2-1) – Nella quindicesima giornata di Serie A, l’Atalanta batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria, dimenticando il brutto ko di Verona. Alla New Balance Arena, decide la doppietta di un super Scamacca, che segna di tacco al 11′ e da rapinatore d’area all’81’. Inutile, per i sardi, il momentaneo pareggio di Gaetano, che al 75′ segna dopo una grande azione e su assist di Sebastiano Esposito. Palladino sale a 19 punti, lasciando Pisacane a 14. La Dea ci prova per prima con Lookman che spara addosso a Caprile, poi la sblocca dopo poco più di 10 minuti: azione da esterno a esterno, destro di Zappacosta che di fatto diventa un assist per Scamacca, bravissimo a correggere di tacco per l’1-0 della formazione di Palladino. Nella ripresa, Palladino perde Djimsiti, con Ahanor obbligato a prendere il suo posto. Poi tocca al Cagliari cambiare: Pisacane inserisce Prati e Gaetano per Zappa e Borrelli. E la mossa paga, perché al 75′ la splendida azione aperta da Folorunsho, rifinita di tacco proprio da Gaetano ed Esposito e poi chiusa dall’ex Napoli vale l’1-1: gol spettacolare che gela la New Balance Arena. Il pareggio dura però pochi minuti, perché poi arriva la doppietta di Scamacca, che con una zampata segna all’81’ e riporta in avanti la Dea. Finale con brivido, visto che Folorunsho segna ma il possibile 2-2 viene annullato. Al triplice fischio, esulta l’Atalanta, che prova a riavvicinarsi all’Europa, anche se i punti sono solo 19 contro i 14 del Cagliari.

Atalanta – Cagliari

Gol: 11′ e 36′ st Scamacca , 30′ st Gaetano

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi ; Kossounou (34′ st Pasalic ); Djimsiti (10′ st Ahanor ), Kolasinac ; Zappacosta (34′ st Samardzic ), de Roon , Ederson (21′ st Musah ), Bernasconi (21′ st Zalewski ); De Ketelaere ; Scamacca , Lookman .In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Brescianini, Maldini, Krstovic. All.: Palladino

Cagliari (3-5-2): Caprile ; Zappa (13′ st Prati ), Rodriguez (21′ st Idrissi ), Luperto (42′ st Pavoletti ); Palestra , Adopo (42′ st Luvumbo ), Deiola , Folorunsho , Obert ; Esposito , Borrelli (13′ st Gaetano). In panchina: Ciocci, Radunovic, Di Pardo, Pintus, Mazzitelli, Rog, Liteta, Kilicsoy. All.: Pisacane

Arbitro: Di Marco