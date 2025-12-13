Calcio Serie B – Il Monza cade a Venezia sotto i colpi di Perez e Adorante

Venezia ( Venezia – Monza 2-0) – Cade il Monza, sconfitto 2-0 sul campo del Venezia. Già nel primo tempo i lagunari provano a partire forte, ma i brianzoli reggono l’urto e prendono fiducia con l’avvicinarsi del duplice fischio. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio sullo 0-0, ma le cose cambiano dopo la pausa. Nel giro di sette minuti i padroni di casa rifilano un uno-due micidiale, che manda al tappeto gli uomini di Bianco: Kike Perez stappa la partita al 49’ su assist di Hainaut, poi al 56’ il rigore di Adorante raddoppia il divario. I biancorossi provano ad accorciare le distanze nella mezzora finale, senza però riuscirci. Il Monza resta fermo a 31 punti, in vetta ma con il rischio che il Frosinone provi a scappare a +3: tocca quota 29 il Venezia, che aggancia il Palermo al terzo posto.
Venezia – Monza
Gol: 49′ Perez (V), 56′ Adorante (V)
Venezia (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko (93′ Korac); Bjarkason (75′ Sagrado); Kike Perez (84′ Duncan), Busio, Doumbia, Hainaut; Yeboah (84′ Compagnon), Adorante (75′ Fila). In panchina: Grandi, Haps, Venturi, Lella, Bohinen, Sidibé, Casas. All. Stroppa
Monza(3-4-2-1): Thiam; Izzo (74′ Galazzi), Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang (87′ Maric), Colombo, Azzi; Ciurria (74′ Lucchesi), Mota (63′ Keita); Alvarez (63′ Petagna). In panchina: Pizzignacco, Brorsson, Caprari, Delli Carri, Sardo, Pessina, Bakoune. All. Bianco
Arbitro: Simone Galipò (Firenze)