Calcio Serie B -Prima sconfitta per Donadoni: al Picco lo Spezia cade per 0-2 contro il Modena

La Spezia ( Spezia – Modena 0-2) –Lo Spezia cade al Picco sotto i colpi del Modena e torna alla sconfitta dopo due vittorie consecutive. Una debacle che desta forte preoccupazione in casa aquilotta, soprattutto per le modalità con cui è maturata. I bianchi sono apparsi in evidente difficoltà dal primo all’ultimo minuto, mai realmente in partita e tenuti a galla soltanto dagli interventi di Mascardi e dalla scarsa precisione degli ospiti. Nonostante i sei punti conquistati nelle ultime due gare, aleggiava la sensazione che lo Spezia non fosse ancora completamente uscito dalla crisi. I successi ottenuti, infatti, non erano stati accompagnati da prestazioni convincenti, soprattutto nell’ultima sfida contro l’Entella. Al triplice fischio sono i fischi del Picco ad accompagnare l’uscita dal campo dei bianchi. Lo Spezia resta così invischiato nei bassifondi della classifica del campionato cadetto, in attesa del completamento del turno. All’orizzonte la trasferta sul campo della capolista Frosinone, un impegno che non lascia certo spazio a sogni tranquilli.

Spezia – Modena

Gol: pt 6′ Nieling; st 90′ Gliozzi

Spezia (3-5-2): Mascardi, Mateju, Wisniewski, Jack, Candela, Kouda (73′ Hristov), Nagy (61′ Candelari), Bandinelli, Beruatto (86′ Esposito), Vlahovic (73′ Di Serio), Artistico (86′ Soleri). All. Donadoni

Modena (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro (87′ Magnino), Gerli, Pyyhtia (68′ Sersanti), Zampano, Massolin (75′ Defrel), Mendes (87′ Gliozzi).All.Sottil

Arbitro: Perri di Roma 1