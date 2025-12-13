Calcio Serie C – Seconda sconfitta consecutiva per l’ Alcione Milano: battuto in casa dalla Virtus Verona

Sesto San Giovanni ( Alcione Milano – Virtus Verona 0-1)- Trasferta insidiosa allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni contro gli arancioni di un ambizioso Alcione Milano guidato in panca, dal veterano mister Cusatis. Al 9’ si fa vivo la punta veronese De Marchi che da buona posizione, in area di rigore, sbaglia il possibile vantaggio. Due minuti dopo risponde la squadra di casa con Muroni che a tu per tu, con il portiere della Virtus Sibi sbaglia. Al 18’ ancora sugli scudi gli orange con Morselli che libero in area conclude fuori. La Virtus continua ad essere propositiva, con la freschezza della giovane età. Al 22’ punizione a giro di Fanini che punta sul secondo palo ma nessuno dei suoi compagni ne approfitta. La gara è aperta e divertente in una serata dicembrina piuttosto fredda. Al 30’ cade in area Saiani forse abbattuto da Chierichetti, Fresco chiede subito l’intervento del FVS, ma l’arbitro dice che non è rigore. Nella ripresa i due allenatori ripartono con gli stessi undici della prima parte di gara. Al 47’ conclusione sporca di Morselli per i padroni di casa ma è fuori. Un minuto dopo ci prova De Marchi che obbliga a d una difficile respinta a pugni chiusi del portiere di casa Agazzi. Al 49’ bravo Sibi a mettere il pallone sopra la traversa su tiro beffardo di Scuderi. Al 55’ occasione per l’Alcione con Ciappellano e Sibi para con bravura. Intanto infortunio per De Marchi che si imputa il piede sul terreno in corsa ed è costretto ad uscire, sostituito dal figlio d’arte Pagliuca. al 65’ tiro forte di Amadio deviato in corner. Al 70’ bel cross filtrante di Amadio il migliore in campo che serve alla perfezione Pagliuca che segna il secondo stagionale per la Virtus.

Milano Alcione – Virtus Verona

Gol: st 70′ Pagliuca

Alcione Milano: Agazzi, Chierichetti, Ciappellano, Muroni(59’ Bright), Pitou, Morselli(59’Samele), Galli, Pirola, Marconi, Invernizzi( 56’ Renault), Scuderi All: Giovanni Cusatis In panchina : Cecchini, Moroni, Miculi,Giorgeschi, Gallazzi, Bertoletti. All. Cusatis

Virtus Verona: Sibi, Fanini, Amadio(84’ Lerco), De Marchi(59’ Pagliuca), Zarpellon(76’ Bulevardi), Fiorin(84’ Gatti), Toffanin, Saiani, Bassi, Munaretti, Fabbro (76’ Odogwu) All: Luigi Fresco In panchina: Alfonso, Scardigno, Cielo, Ludovici, Muhameti, Mancini, Cuel. All. Fresco

Arbitro: Mazzoni di Prato