Giornalisti di Repubblica in sciopero

Genova (Ansa) – L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria “sono al fianco dei colleghi di Repubblica oggi in sciopero”. La redazione del quotidiano “ha preso atto con profondo sconcerto dell’annuncio della proprietà della svendita di quel che resta del nostro gruppo editoriale, che in questi anni è stato smantellato pezzo dopo pezzo dall’attuale editore, John Elkann”, si legge in un comunicato del Cdr. L’Assostampa Ligure e l’Odg Liguria esprimono “pieno sostegno e solidarietà ai colleghi di Repubblica oggi in sciopero perché lo smantellamento definitivo del gruppo Gedi, che coinvolge anche La Stampa con la redazione che in assemblea permanente ieri non ha fatto uscire il giornale in edicola, è un’operazione inquietante e inaccettabile sulla quale è necessario quanto prima fare chiarezza a partire da immediate garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali in caso di cessione”.