Pallavolo Serie B1- Dopo tre sconfitte consecutive arriva una vittoria: finisce 1-3 ad Aosta

Aosta -( Cogne Aosta Volley – Alessandria Volley 1-3) – Vince senza sudare troppo l’Alessandria Volley che si impone in Valle D’Aosta per 1-3 ai danni del Cogne Aosta Volley. Partita in equilibrio nel terzo set dopo che le ospiti avevano vinto il primo e perso il secondo. Le ragazze di Napolitano chiudono l’anno con una vittoria che le riproietta nelle zone alte della classifica. Dopo le ultime tre sconfitte contro Mondovì, in casa , e con Garlasco e Villa Cortese in trasferta le alessandrine riassaporano il gusto della vittoria in una trasferta molto insidiosa. Nel primo set c’è poca storia, l’acrobatica vince facile 12-25 dopo che si era rotto l’equilibrio sul 10-10 a favore delle ospiti. Nel secondo reagiscono le locali imponendosi 25-11. Nel terzo si gioca punto su punto fino all’allungo finale delle ospiti che chiudono sul 21-45. Nel quarto set ampio scarto tra le due formazioni con l’Acrobatica che vince 12-25. Adesso sosta e si riprende a Gennaio con le ultime gare del girone d’andata.

Cogne Aosta Volley – Alessandria Volley

Parziali: 12-25/25-11/21-25/12-25

Cogne Aosta Volley: 4 Allasia, 14 Matteotti, 16 Edlund, 2 Costamagna, 6 Corniolo, 9 Ollino, 15 Laika, 17 Vitocco, 5 Tonello, 7 Renzi, 8 Bozzetti, 10 Marsengo, 16 Tamone, 11 Gueli, 12 Giooovinazzo. Coach: Matteotti

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano