Ragazzo investito da un ‘auto mentre attraversa la strada: è in condizioni molti gravi

Orbassano (TO) –Un ragazzo maliano di 26 anni è stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 dicembre 2025, mentre attraversava la provinciale 6 nelle vicinanze della rotonda all’incrocio con strada Stupinigi. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata. La vettura, una Mercedes, viaggiava in direzione di Piossasco. Il conducente dopo l’incidente si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato in ambulanza il ragazzo all’ospedale Cto di Torino e anche l’automobilista, sempre in ambulanza, all’ospedale San Luigi a causa del forte stato di choc. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire completamente la dinamica e hanno sequestrato il veicolo.