Auto si ribalta tra Spinetta e Alessandria

Alessandria – Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada statale 10, nel tratto compreso tra Spinetta e Alessandria. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata mentre percorreva il tratto subito dopo la rotonda all’altezza della Paglieri. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli e le persone a bordo dell’auto, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Alessandria per i rilievi, insieme ai sanitari del 118.