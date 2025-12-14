Calcio Eccellenza – Seconda sconfitta in campionato per l’Alessandria: ko per 1-0 a Cherasco

Cherasco ( Cheraschese – Alessandria 1-0) – La Cheraschese ferma l’Alessandria e firma un colpo pesante nell’ultima giornata dell’anno. A Cherasco basta un episodio sul finire del primo tempo per decidere una gara che i Grigi non riescono mai davvero a prendere in mano, soprattutto nella ripresa, chiusa con tanta generosità ma con poche idee e ancora meno occasioni limpide.La squadra di Merlo approccia la partita con ordine e prova a costruire qualcosa soprattutto sugli esterni. Nel primo tempo l’Alessandria ha anche le opportunità migliori: il colpo di testa di Piana che sfiora la traversa è l’immagine più nitida di una fase iniziale in cui i Grigi sembrano poter fare male. La Cheraschese, però, resta compatta, sporca il gioco e non concede profondità, costringendo Diop a una partita di lotta più che di qualità.L’episodio che spezza l’equilibrio arriva proprio allo scadere della prima frazione. Un contatto in area porta al calcio di rigore che Ongaro trasforma, mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-0 e cambiando completamente l’inerzia della gara.I Grigi provano a rimescolare le carte con i cambi, arrivando anche a schierare più punte nel finale, ma la pressione resta più territoriale che realmente pericolosa. Le conclusioni scarseggiano e il portiere di casa è chiamato a pochi interventi decisivi.Il dato che pesa di più non è tanto il risultato, quanto la sensazione di una squadra che, dopo l’intervallo, non riesce a incidere. Da una capolista ci si aspetta la capacità di ribaltare partite sporche e difficili, qualità che a Cherasco non emerge.

Cheraschese – Alessandria

Gol: 45’pt Ongaro

Cheraschese: Pietroluongo; L.Costamagna, Oliveira Santos, Bissacco, Dieye, Vittone, Peyronel, Selasi, Ongaro, Arcari, Battaglino. In panchina.: Lanzardo, Olivero, Polizzi, Giachino, M.Costamagna, Testa, Martucci, Ivanov, Fissore. All.: Melchionda

Alessandria: Colla; Cociobanu (18′ st Vanegas), Morganti, Tos (38′ st Ventre), Cesaretti (26′ st Nani), Picone, Nicco (33′ st Cargiolli), Diop, Grandoni (14′ st Camara), Piana, Cirio. In panchina.: Menino, Straneo, Costanzo, T. Merlo. All.: Alberto Merlo