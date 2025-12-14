Calcio Serie A – L’Inter batte il Genoa a Marassi e va in testa alla classifica

Genova ( Genoa – Inter 1-2) –L’Inter non sbaglia a Marassi. Dopo l’amara sconfitta in Champions col Liverpool, nella 15.ma giornata di Serie A la squadra di Chivu batte 2-1 il Genoa, scavalca Napoli e Milan e si porta in vetta alla classifica da sola. Un doppio colpo che consente ai nerazzurri di portarsi a quota 33 punti (+1 dalla formazione di Allegri e +2 dagli uomini di Conte) e di avvicinarsi alla gara di Supercoppa italiana nel migliore dei modi da leader del campionato. Al Ferraris il primo squillo è del Genoa, ma Colombo e Vitinha non riescono a concretizzare una buona occasione e sul capovolgimento di fronte è l’Inter ad andare a bersaglio con una giocata in area di Bisseck (6′) che sorprende Leali di sinistro sul primo palo.In vantaggio, l’Inter controlla il possesso, palleggia senza fretta e attacca lo spazio con tanti uomini. Basso e compatto, Genoa invece serra le linee e riparte. Lautaro e Pio Esposito testano i riflessi di Leali, poi il Toro (38′) dà una spallata d’esperienza a Marcandalli e raddoppia i conti di sinistro. Tracciante che concretizza il dominio degli uomini di Chivu e chiude il primo tempo. Avanti di due reti, nella ripresa l’Inter parte col freno a mano tirato, abbassa i giri e prova a gestire il match. E il Genoa riapre la partita grazie a una grande giocata di Vitinha che beffa Akanji e Bastoni. Rete che cambia un po’ l’inerzia della gara e costringe Chivu a gettare nella mischia Thuram, Mkhitaryan e Diouf. A Marassi all’Inter basta un tempo per tornare in vetta alla classifica.

Genoa – Inter

Gol: 6′ Bisseck , 38′ Lautaro, 24′ st Vitinha

Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Otoa (44′ st Cornet ), Vasquez ; Norton-Cuffy , Malinovskyi , Frendrup (33′ st Gronbaek ), Ellertsson (44′ st Carboni ), Martin ; Vitinha (33′ st Ekhator ), Colombo In panchina Lysionok, Sommarica, Thorsby, Stanciu, Onana, Ekuban, Sabelli, Fini, Masini e Venturino. All.: De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer ; Bisseck , Akanji , Bastoni ; Luis Henrique , Barella , Zielinski (45′ st de Vrij ), Sucic (29′ st Mkhitaryan ), Carlos Augusto ; Lautaro Martinez (39′ st Diouf ), Pio Esposito (29′ st Thuram ). In panchina: Josep Martinez, Taho, Frattesi, Bonny, Dimarco, Cocchi e Cinquegrano. All.: Chivu

Arbitro: Doveri