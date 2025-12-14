Calcio Serie A – Pareggio per il Milan contro il Sassuolo: finisce 2-2

Milano ( Milan – Sassuolo 2-2) – ll Milan e Allegri non sfatano il tabù Sassuolo e si fanno nuovamente fermare da una neo-promossa perdendo una grande occasione per arrivare all’appuntamento con la Supercoppa da primi della classe. Contro i neroverdi finisce 2-2 al termine di una partita in cui succede davvero di tutto. Al 13′ è Koné, su splendido assist di Pinamonti, a sbloccare la partita con un tocco sotto su uscita di Maignan. Al 34′ Bartesaghi sfrutta da quinto un passaggio illuminante di Loftus-Cheek per trovare il pareggio e, a inizio ripresa (47′), si ripete con un sinistro sul primo palo con la collaborazione di Nkunku. Quando però la partita sembra chiusa e dopo due gol annullati (a Pulisic per fallo di Loftus e a Rabiot per fuorigioco), Laurienté firma il 2-2 di precisione (ancora assist di Pinamonti) e per poco non ribalta di nuovo la gara (palo clamoroso a Maignan battuto). Per Allegri finisce con molti rimpianti, la brutta notizia dell’infortunio di Gabbia da valutare e una certezza: contro le piccole il Milan soffre davvero troppo.

Milan – Sassuolo

Gol: 13′ Koné , 34′ e 2′ st Bartesaghi, 32′ st Laurienté

Milan (3-5-1-1): Maignan ; Tomori , Gabbia (14′ st De Winter ), Pavlovic ; Saelemaekers (46′ st Athekame ), Loftus-Cheek , Modric , Rabiot , Bartesaghi (46′ st Estupinan ); Pulisic (28′ st Ricci ), Nkunku .In panchina.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri

Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 4.5, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Candé 5.5 (15′ st Doig 6); Thorstvedt 6, Matic 7, Koné 7; Volpato 5 (41′ st Moro sv), Pinamonti 7 (41′ st Cheddira sv), Fadera 5.5 (15′ st Laurienté 7). in panchina: Satalino, Zacchi, Lipani, Vranckx, Odenthal, Coulibaly, Iannoni, Pierini. All.: Longo 7 (Grosso squalificato)

Arbitro: Crezzini