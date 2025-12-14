Calcio Serie C – Leoni deludenti contro l’Ospitaletto: sconfitti per 2-0

Ospitaletto ( Ospitaletto – Pro Vercelli 2-0) – Gara subito vibrante, nei primi dieci minuti al di là delle imprecisioni si creano occasioni da gol per entrambe le contendenti. All’11’ Ospitaletto in vantaggio con Guarneri che approfitta di un rimpallo in area piccola e come un rapace indisturbato si avventa sul pallone superando da distanza ravvicinatissima Livieri incolpevole. Intorno al quarto d’ora i Leoni pressano di più, con Oussseynou si rendono pericolosi, fanno molto movimento ma la difesa dei padroni di casa fa buona guardia. Ed al 18’ su contropiede di Gobbi e Bertoli quest’ultimo viene atterrato da Livieri e per Cappai è rigore, Livieri ammonito. Ma all’FVS richiesto dalla Pro il rigore viene annullato, espulso un componente della panchina dell’Ospitaletto e viene cancellata l’ammonizione a Livieri. Pro in bambola, senza raccordo a centrocampo, Guarneri mette molto in difficoltà la difesa della Pro. Ospitaletto messo molto bene in campo da Quaresmini, Pro un po’ meno. Ospitaletto padrone del campo. All’82’ l’Ospitaletto raddoppia, botta di Ievoli dalla corta distanza in area piccola respinge Livieri, la palla va sul palo, la riprende Messaggi che riprova a metter dentro, deviazione involontaria di Coccolo e gol, 2 a 0 per i padroni di casa.

Ospitaletto – Pro Vercelli

Gol: pt 12′ Guarneri; st 82′ Messaggi

Ospitaletto: Sonzogni L., Gualandris M., Nessi R., Sina S., Sinn L., Guarneri M. (dal 35′ st Tunjov G.), Ievoli M., Panatti M. (dal 41′ st Torri A.), Messaggi C., Gobbi F. (dal 45’+1 st Regazzetti S.), Bertoli M..In panchina : Bevilacqua A., Casali M., De Matteis G., Diop S., Nagrudnyi V., Orlandi A., Pollio D., Raffaelli F., Regazzetti S., Torri A., Tunjov G.

Pro Vercelli: Livieri A., Piran L., Marchetti S., Coccolo L., Carosso A. (dal 19′ st Comi G.), Iotti I., Ronchi N. (dal 43′ st Mallahi M.), El Bouchataoui A., Sow O., Akpa Akpro J., Sow A. (dal 43′ st Coppola G.). In panchina: Burruano A., Clemente G., Comi G., Coppola G., Haoudi H., Huiberts D., Mallahi M., Pino E., Rosin D., Zacchera

Arbitro: Cappai di Cagliari