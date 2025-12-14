Incendio a Rivalta di Torino: a fuoco il primo piano e il tetto di una villetta

Torino –Una villetta situata all’incrocio tra via Balma e via Regina Margherita a Rivalta di Torino ha subito pesanti danni per un incendio divampato nella notte di ieri, venerdì 12 dicembre 2025. Lo spegnimento delle fiamme è stato eseguito dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Rivalta e Rivoli. A provocare il rogo è stato verosimilmente il malfunzionamento della canna fumaria. Purtroppo sono rimasti completamente distrutti il tetto e il primo piano mansardato dell’edificio, che i tecnici comunali hanno dichiarato inagibili. Non si sono verificati invece danni a persone in quanto tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Orbassano