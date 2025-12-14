Pallacanestro Serie A – Partita al cardiopalma alla Nova Arena: Sassari sconfitta al secondo overtime

Tortona ( Bertram Tortona – Dinamo Sassari 118-113) –Inizio promettente per i bianconeri, che vanno avanti 9-2 dopo pochi minuti; Sassari risponde presente con le folate di Carlos Marshall e Nate Johnson, ma la squadra allenata da Mario Fioretti mantiene il controllo nel primo quarto, toccando il +9 (21-12) a 3:02 sul cronometro con sette punti di fila di Justin Gorham (11 punti, 8 rimbalzi e 5 assist). Dopo dieci minuti di gioco, la Bertram conduce 27-15 contro i sardi.Il Banco di Sardegna si riaffaccia alla gara ad inizio secondo quarto, ma il moto d’orgoglio dei biancoblu non perdura. Il Derthona infila un 16-4 di parziale che fa scappare i bianconeri, con un ottimo apporto in uscita dalla panchina di Paul Biligha (8 punti e 6 rimbalzi) e un Brekkott Chapman (7 punti e 8 rimbalzi) in crescita. Nonostante i tre falli personali di Andrea Pecchia e Joonas Riismaa, la Bertram resiste e mantiene il vantaggio sul 47-32.Il secondo tempo inzia positivamente per i bianconeri: a 7:04 sul cronometro nel terzo quarto, Dominik Olejniczak (19 punti e 9 rimbalzi) appoggia il +20 (54-34) per la Bertram. La seconda frazione del quarto, però, è tutta a tinte biancoblù: la squadra di Veljko Mrsic viene trainata dalle iniziative personali di Desure Buie, ricucendo lo strappo al -10 (69-59) con dieci minuti da giocare.Gli ultimi minuti sono un testa a testa continuo, con le due squadre che si rincorrono: Vital fa 3/3 in lunetta con sessanta secondi da giocare e la Bertram avanti 88-86, mentre Johnson sbaglia il jumper per pareggiare sul finale. Una palla persa del numero 1 bianconero lascia però spazio al contropiede di Riccardo Visconti, che firma l’88-88 con 11 secondi da giocare per l’overtime.Il supplementare vede le due squadre sul 90-90 per due minuti abbondanti, prima che Pecchia sblocchi il risultato in lunetta con 2:40 da giocare. Si arriva agli istanti decisivi con la Dinamo avanti di un possesso, ma Baldasso spara dall’angolo per il 98-98 che vale il secondo overtime. Nel secondo supplementare Visconti e Vital sono entrambi clutch, mentre Pullen sbaglia entrambi i liberi con 2:25 alla fine.Capitan Baldasso è eroico e segna ancora dalla luga distanza per il 107-103, ma la domenica al cardiopalma non è ancora finita. Pullen spara dall’arco e subisce il fallo di Gorham, ma sbaglia il libero per pareggiare a 109-109. Chi non sbaglia è capitan Baldasso, che fa due su due a cronometro fermo per il 113-110 con 14 secondi da giocare nel secondo supplementare.

Bertram Tortona – Dinamo Sassari

Parziali: 27-15, 47-32, 69-59, 88-88, 98-98

Tortona: Vital 34, Hubb 4, Gorham 11, Pecchia 2, Chapman 7, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 30, Olejniczak 19, Biligha 8, Riismaa 3. All. Fioretti.

Sassari: Pullen 14, Marshall 23, Buie 25, Zanelli, Johnson 20, Ceron N.E., Casu N.E., Vincini 13, Mezzanotte 2, Thomas 4, McGlynn 4, Visconti 8. All. Mrsic.

Arbitri: Bartoli di Trieste, Bongiorni di Pisa, Galasso di Siena.