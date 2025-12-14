Pallacanestro Serie A2 – Quinta vittoria di fila per Basket Torino: battuta Ferraroni Cremona

Cremona ( Ferraroni Juve Cremona – Basket Torino 69-73) –

Avvio di gara con la Reale Mutua che ha bisogno di qualche minuto per prendere le misure difensive per contenere un avvio intraprendente dei padroni di casa: Allinei crea un primo break di 8-2 per i cremonesi, ma Torino si sblocca ed entra in partita con Teague per riportare subito l’equilibrio. Kadeem Allen ha subito un impatto significativo al suo ingresso in campo ma i gialloblù trovano il sorpasso proprio in chiusura di primo quarto con l’energia di Schina per il 18-20.Minuti di nebbia offensiva della Reale Mutua che non riesce a produrre nei primi quattro minuti del secondo quarto, con la Juvi che ne approfitta e mette nuovamente la testa avanti. Coach Moretti chiama timeout per riportare l’ordine in casa gialloblù, ma l’inerzia verso la pausa lunga è dalla parte di Cremona: gli ospiti fanno fatica a mettere in ritmo il loro totem Allen (2/9 dal campo nel primo tempo), così la Juvi chiude avanti a metà gara sul 37-32 nonostante l’apporto positivo di Cusin per Torino.Si sblocca finalmente Robert Allen e Torino così riporta il punteggio in equilibrio alla ripresa dei giochi. L’attacco gialloblù manca però di lucidità, dall’altra parte Cremona continua a giocare ad alto ritmo e con Panni e Kadeem Allen si riprende l’inerzia del gioco con un parziale di 9-2 che vale il +8 sul 57-49 alla chiusura del terzo quarto.Si procede così verso un finale in volata: la Reale Mutua continua ad aggrapparsi a un caldissimo Teague e alla tenacia a rimbalzo di Robert Allen, ma fa fatica a trovare il colpo del ko, così Cremona rimane pericolosamente in scia e si ritrova pure con il potenziale tiro della vittoria con Kadeem Allen che però si infrange sul ferro. Torino così resiste e trova la quinta vittoria di fila. Finisce 69-73.

Ferraroni Juve Cremona – Basket Torino

Parziali: 18-20, 19-12, 20-17, 12-24

Ferraroni Juvi Cremona: Kadeem Allen 13 (4/7, 1/4), Vittorio Bartoli 10 (1/6, 1/3), Alessandro Panni 10 (1/1, 2/7), Edoardo Del cadia 9 (3/3, 0/0), Gregorio Allinei 8 (1/1, 2/3), Billy Garrett 7 (2/4, 1/7), Tommaso Vecchiola 5 (2/3, 0/4), Simone Barbante 3 (0/1, 1/4), Matias Bortolin 2 (1/8, 0/0), Andrea La torre 2 (1/1, 0/0), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0).Coach Bechi

Basket Torino: Macio Teague 21 (3/10, 4/5), Robert Allen 18 (5/13, 1/4), Federico Massone 10 (3/5, 1/2), Matteo Schina 8 (2/3, 0/2), Davide Bruttini 8 (3/8, 0/0), Marco Cusin 8 (4/5, 0/0), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Tortu’ 0 (0/1, 0/1), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti