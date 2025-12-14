Ragazzo di 19 anni accoltellato in pieno giorno nel milanese: è grave

Pioltello (Mi) – Accoltellato all’addome e in gravi condizioni. Brutale aggressione in pieno giorno, attorno alle 13 di sabato, in via Monza a Seggiano, frazione di Pioltello (Milano). La vittima dell’assalto, sul quale indagano i carabinieri, è un ragazzo egiziano di 19 anni.Sul posto, un parco non lontano dalla stazione Pioltello Limito, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta automedica e ambulanza. Il diciannovenne, stando alle prime informazioni, è stato colpito all’addome con una lama. Era cosciente ma le sue condizioni sono giudicate gravi: tanto che è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso.Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Pioltello: arrivati in via Monza con diverse del Radiomobile. Il diciannovenne, stando alle prime informazioni, è già noto alle forze dell’ordine per vecchi precedenti. Secondo quanto ha riferito ai militari, è stato accoltellato da una persona col volto travisato.