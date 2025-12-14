Tragedia sulla A7: autista trovato morto a bordo di un camion in cantiere

Genova – Un autista di circa 40 anni, dipendente di una ditta appaltatrice per Autostrade per l’Italia, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi all’interno di un camioncino di servizio in un’area di cantiere sull’autostrada A7, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, in prossimità della zona La Campora. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato visto l’ultima volta intorno alle 13, mentre svolgeva le sue mansioni. Quando il collega è tornato al mezzo, lo ha rinvenuto in arresto cardiaco, probabilmente già in rigor mortis.Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause della morte sono ancora al vaglio degli inquirenti. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, forse un infarto, che ha colto l’operaio mentre era alla guida o a bordo del camioncino.