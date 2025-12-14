Violenta aggressione nel carcere delle Vallette a Torino: agente riporta traumi per contenere un detenuto

14 Dicembre 2025 REDAZIONE Nera 5

Torino –Nel pomeriggio di ieri, un detenuto marocchino sulla ventina, rientrato da un’udienza, ha aggredito con ripetuti pugni al volto un agente di polizia penitenziaria in servizio nel padiglione A del carcere delle Vallette a Torino. Il poliziotto ha riportato un forte trauma al naso e un grave infortunio al ginocchio sinistro con rottura del crociato. È stato trasportato d’urgenza di sanitari del 118 Azienda Zero al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni, in attesa di intervento chirurgico che gli costerà una lunga degenza e una lunga assenza dal lavoro.

