Violenta aggressione nel carcere delle Vallette a Torino: agente riporta traumi per contenere un detenuto

Torino –Nel pomeriggio di ieri, un detenuto marocchino sulla ventina, rientrato da un’udienza, ha aggredito con ripetuti pugni al volto un agente di polizia penitenziaria in servizio nel padiglione A del carcere delle Vallette a Torino. Il poliziotto ha riportato un forte trauma al naso e un grave infortunio al ginocchio sinistro con rottura del crociato. È stato trasportato d’urgenza di sanitari del 118 Azienda Zero al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni, in attesa di intervento chirurgico che gli costerà una lunga degenza e una lunga assenza dal lavoro.