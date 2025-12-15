Calcio Serie A – La Juve si riavvicina alla zona champions: battuto 1-0 il Bologna

Bologna ( Bologna – Juventus 0-1) –La Juventus supera 1-0 il Bologna nel posticipo della 15esima giornata di Serie A e lo scavalca al quinto posto in classifica avvicinandosi nuovamente alla zona Champions League. I bianconeri rischiano qualcosa nel primo tempo, si salvano grazie a un attento Di Gregorio e alla traversa colpita da Zortea, poi alzano i giri nella ripresa e la vincono grazie all’apporto dei subentrati. A sbloccare l’incontro è Cabal, con una zuccata vincente su assist al bacio di Yildiz. Decisivo è però anche Openda, in campo al posto di uno spaesatissimo David, che pochi minuti dopo il vantaggio causa l’espulsione di Heggem per Dogso. Nel finale si rivede anche Bremer: 20 minuti circa per riprendere confidenza con il campo dopo l’operazione al menisco e aiutare i suoi a portare a casa il risultato.La squadra di Spalletti riparte dunque anche in campionato mettendosi alle spalle la sconfitta di Napoli, quella di Italiano incappa nella terza gara di fila senza vittoria e ora rischia il sorpasso anche da parte del Como.

Bologna – Juventus

Gol: 19′ st Cabal

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia ; Zortea (27′ st De Silvestri ), Heggem , Lucumì (36′ st Bernardeschi ), Miranda ; Pobega , Moro (27′ st Holm ); Orsolini , Ferguson (21′ st Sulemana ), Cambiaghi ; Dallinga (21′ st Castro ). Allenatore: Italiano

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio ; Kalulu , Kelly , Koopmeiners (31′ st Bremer ); McKennie , Thuram , Locatelli , Cambiaso (16′ st Cabal ); Conceiçao (43′ st Miretti ), Yildiz ; David (16′ st Openda ). Allenatore: Spalletti

Arbitro: Massa