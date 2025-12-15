Calcio Serie A – Secondo ko consecutivo per il Como: Wesley condanna Fabregas

Roma ( Roma – Como 0-1) – La Roma batte 1-0 il Como nell’ultimo posticipo della 15esima giornata di Serie A, riparte dopo due sconfitte consecutive e consolida il quarto posto con una grande prestazione. Nel primo tempo la squadra di Gasperini prova a sfruttare la quantità enorme di rischi in uscita che si prende quella di Fabregas, conduce il gioco a lungo, crea tante occasioni potenziali, ma nessuna davvero pericolosa. A inizio ripresa la netta superiorità dei padroni di casa trova finalmente uno sbocco vincente quando Soulé pesca in area Wesley, il cui destro incrociato vale il vantaggio. I giallorossi non riescono a creare i presupposti per il raddoppio e dopo i tanti cambi dei lombardi rischiano qualcosina nel finale (pericoloso in particolare Posch), ma Svilar resta sostanzialmente inoperoso fino al triplice fischio.Il Como incappa nel secondo ko consecutivo dopo il crollo di San Siro e scivola a -6 dalla zona Champions, la Roma archivia le sconfitte con Napoli e Cagliari e si prepara al meglio a un’altra sfida decisiva, quella di sabato prossimo allo Stadium contro la Juve del grande ex Luciano Spalletti.

Roma – Como

Gol: 15′ st Wesley

Roma (3-4-2-1): Svilar ; Mancini , Ndicka , Hermoso ; Wesley , Koné , Cristante , Rensch ; Soulé (37′ st Bailey ), Pellegrini (28′ st El Shaarawy ); Ferguson . Allenatore: Gasperini

Como (4‑2‑3‑1): Butez ; Smolcic (34′ st Van der Brempt ), Ramon , Kempf , Valle ; Caqueret (20′ st Posch ), Da Cunha ; Addai (20′ st Rodriguez ), Baturina (34′ st Kuhn ), Diao (37′ Douvikas ); Nico Paz .Allenatore: Fabregas

Arbitro: Feliciani